Conductora estelar de TUDN deja la empresa a unos días de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Los cambios y salidas en TUDN siguen, ahora Adriana Monsalve, conductora estelar de la empresa fue quien anunció su salida a sólo unas semanas de que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Monsalve hizo oficial el fin de su relación con TUDN en sus redes sociales. "Hoy nos toca despedirnos, con el corazón lleno de agradecimiento".

"Feliz por lo logrado y el alma llena con las amistades forjadas", añadió en el video de Twitter.

En la grabación Adriana Monsalve detalló que "después de varios meses ya les puedo decir oficialmente que he decidido no continuar con mi carrera en Univisión".

La venezolana llegó a TUDN en 2014 y agradeció el tiempo bajo esta empresa deportiva. "Ha sido casi una década de aprendizaje, logros, éxitos, retos cumplidos y uno que otro revés".

En su mensaje también mencionó a Univisión y TUDNUSA, "gracias por hacer historia juntos y convertirse en esa aduana que necesitaba cruzar".

Adriana Monsalve no detalló dónde seguirá laborando, pero afirmó que "es momento de seguir caminando, de seguir soñando y de seguir comunicando".