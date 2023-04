“Conejo” Cantú inicia con victoria en F4

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

La temporada 2023 de la FIA Nacam Formula 4 abrió el telón, Cristian “Conejo” Cantú triunfó en la Carrera efectuada el pasado domingo en el icónico escenario donde se efectúa la Fórmula Uno, el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En dicho evento se efectuaron tres carreras, una el sábado, donde el “Conejo” obtuvo un 2do puesto solo detrás de un piloto colombiano, otra más el domingo logrando un 3er lugar, y en la carrera Estelar obtuvo en una carrera muy pareja, el 1er lugar, resultado que lo coloca como el líder de la Formula 4 Nacam Latinoamérica al inicio de esta 1er fecha.

“Ser piloto es solo una tercera parte de este Deporte, las otras dos partes son contar con patrocinadores y ser atractivo para ellos en medios y redes, por ello les pido apoyo a empresarios, me apoyen con la gente que pueda tomar estas decisiones de asociaciones, sabiendo que puedo colaborar mucho en diferentes formas, para incentivar la promoción de sus productos o servicios y a la gente que nos lee, les pido me sigan en mis redes sociales que eso en mucho me Ayuda.” Expreso “Conejo” Cantú.

“El fin de semana fue muy emocionante, logramos tres pódiums y lo más sobresaliente el triunfo de la carrera estelar.” Enfatizó “Conejo”.

Agradece el “Conejo” Cantú a Grupo Surman por el Apoyo que ha otorgado al recientemente firmar un convenio de colaboración y representación, con el cual podrá correr esta temporada en Formula 4.

También nos comentaba el conejo que están viendo como poder re transmitir la carrera en algún centro comercial estos días y estar presente con los aficionados para retroalimentar y recibir comentarios.

El” Conejo” lleva 7 años corriendo Autos, Cantú inicio desde los 8 años de edad y en esta ocasión efectuó una espectacular carrera para poder llevarse el 1er lugar. El pasado noviembre de 2022, el “Conejo” puso el nombre de México en muy buen lugar al conseguir el mejor puesto de un mexicano en los Mundiales de Karting, con un 5to lugar en el Mundial efectuado en Portimao, Portugal.

En el 2021 calificó y defendió los colores de México en el mundial que fue en Bahréin, en la península Arábiga, en ambos mundiales calificando como único mexicano en la Categoría en poder Asistir. Tanto en 2022 como en 2021 fue también el único mexicano en participar en el Centro y Sudamericano de Karting, la carrera en el automovilismo de Cantú ha iniciado con el pie derecho.