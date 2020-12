Confiesa Hamilton secuelas del Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos semanas después de que terminó la temporada 2021 de la Fórmula Uno en la que el piloto británico, Lewis Hamilton consiguió su séptimo campeonato mundial en la máxima categoría aunque por ahora trata de recuperarse lo más pronto posible de las consecuencias físicas que le dejó el Covid-19 en su cuerpo.

"He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando tuve la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo.

"Fue realmente una semana entre las más duras que he vivido en mucho tiempo", confesó el piloto de Mercedes en una historia de instagram.

Por otro lado, Hamilton comentó que la llegada de la vacuna será de mucha ayuda; sin embargo, aún en el 2021 el calendario de la Fórmula Uno tendrá que sufrir cambios debido a la pandemia que sigue azotando al mundo.

"La vacuna será buena para todos, pero puede haber cambios en varios calendarios, no solo en el de la Fórmula 1. En mi opinión, la mitad del año no será como habríamos esperado en una temporada normal", puntualizó.

Hamilton fue uno de los tres pilotos junto al mexicano Sergio Pérez y al británico Lance Stroll, que dieron positivo a Covid-19 durante la temporada 2020 donde se mantuvo de tener todo dentro de una burbuja para que hubiera todas las medidas necesarias para realizar la temporada.