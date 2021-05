Confirma Canel´s a Rubén García Jr.

El equipo Canel´s/Logitech G/Amanc ha confirmado la presencia nuevamente en su escudería del tres veces campeón de la NASCAR Peak México, Rubén García Jr., para la temporada 2021, de esta forma Rubén suma siete años defendiendo los colores que le han permitido coronarse en tres ocasiones en este importante serial automovilismo nacional.

La historia para el piloto Rubén García Jr. a bordo de un auto CANEL´S/LOGITECH G/AMANC radica en la temporada 2013, gran año de debut al conseguir top tres de la clasificación general NASCAR, en el 2014 parte del equipo retornando en el 2015, año que consigue la primer aureola dentro de NASCAR, para el 2016 Rubén junto a CANEL´S/LOGITECH G/AMANC participan en otra categoría, 2018 y 2019 los mejores años de García Jr. al ser dos veces campeón igualando la marca de títulos dentro de NASCAR México.

Rubén García Jr. a bordo de su unidad #88 CANEL´S/LOGITECH G/AMANC consiguió el subcampeonato en NASCAR 2020, lo avalan marcas de 2 victorias, 8 top tres, 1 top 5 en el transcurrir de 12 carreras realizadas con un total de diez podios que le otorgaron el privilegio de luchar de principio a fin el campeonato quedando a unos puntos del líder.

Para Rubén la nueva normalidad del 2020 lo colocó como uno de los pilotos más constantes de la plataforma virtual iRacing consolidando sus actuaciones con el título 2020 de la primera temporada NASCAR Peak México iRacing en su auto 88 CANEL´S/LOGITECH G/AMANC. Ahora a menos de un mes del arranque de temporada nuevos retos e historia están por escribir, el cuarto título para García, séptimo para el equipo, indiscutiblemente un fuerte compromiso el que espera a la dupla García-Fidalgo en las doce fechas del calendario.

Contento de mantenerse firme con el equipo CANEL´S/LOGITECH G/AMANC Rubén García Jr. #88 manifiesta que estará trabajando por un título más para la escudería, "Muy contento de estar otro año más con el equipo, llegó muy motivado para esta temporada después de un año diferente y de cierta forma difícil para todos. Ahora enfrentamos una nueva oportunidad para buscar junto a CANEL´S/LOGITECH G/AMANC la cuarta corona".

Durante este tiempo en el que el equipo comenzaba a tomar forma Rubén García Jr., ha tenido una buena pretemporada utilizando componentes LOGITECH G, "La pretemporada ha sido larga así que me he podido preparar a la perfección para enfrentar la primera fecha más fuerte que nunca con las herramientas que me ha dado Logitech G para entrenar en el simulador".