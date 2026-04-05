Confirma "Loco" Abreu regreso de Gilberto Mora

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de meses de espera, Sebastián Abreu confirmó el regreso de Gilberto Mora al primer equipo de los Xolos de Tijuana. El técnico del equipo fronterizo compartió esa noticia, luego de vencer 1-0 a Tigres en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El juvenil mexicano ha estado fuera de circulación por pubalgia, pero parece que ya todo ese problema quedó atrás, aunque el "Loco" Abreu dejó en claro que no empujarán a su futbolista a un regreso acelerado.

"Está apto para ser parte del plantel y poder contemplarlo para la parte final del campeonato, solamente hay que dosificar, tampoco vamos a hacer locuras", comentó el estratega.

La declaración del entrenador sobre no "hacer locuras" va más por el lado de provocar una recaída, la cual podría dejar al joven talento tricolor sin la próxima Copa del Mundo.

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En estos días, Mora ya estuvo involucrado en los entrenamientos con el resto de sus compañeros, pero su regreso a la competencia sigue en espera.

Abreu reconoció la labor del grupo de personas involucradas en la recuperación de Gilberto Mora, recalcando que la prioridad es poder ver al juvenil en la Copa del Mundo.

"Con ´Gil´, que parecía que no iba a estar en condiciones para estar todo el campeonato, ya está en condiciones, entonces me saco el sombrero con la gente que trabaja en el club que estuvo 24/7 para poder darle lo mejor a ´Gil´ y el premio es ese".