Confirma Salinas Pliego amistoso del Tri en Mazatlán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana jugará un partido amistoso contra Trinidad y Tobago. Y es que, de cara al Final Four de la Concacaf Nations League, el Tricolor estará presente en el Estadio Kraken.

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego escribió que "les tiene noticias a los mazatlecos". Además de elogiar y agradecer a la afición del Mazatlán FC —pues le tocó vivir el entusiasmo de los fanáticos en persona— lamentó que no se hayan obtenido los resultados esperados.

"Entonces, a manera de disculpa con ustedes, les tengo una sorpresa que me imagino ya anda en redes sociales", detalló Salinas Pliego.

Esto, luego de que Mazatlán FC quedara en el último lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2023 con tal sólo siete puntos. De ahí que el próximo juego del Tricolor sea "a forma de disculpa".