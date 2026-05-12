Confirmados días y horarios de semis

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.

Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales

Con los cuatro equipos que ocuparon las posiciones más altas en la clasificación y dos series que ya definieron al campeón del futbol mexicano, las semifinales en el Clausura 2026 prometen tener a la paridad como su principal característica, sobre todo porque tres de los cuatro sobrevivientes (Pumas, Guadalajara y Pachuca) no eran considerados favoritos al inicio del semestre.

PARIDAD

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Los Pumas y el Pachuca se enfrentan por séptima ocasión en una Liguilla. Hasta ahora, el balance está empatado (3-3).

Aunque ya dirimieron al monarca del balompié mexicano en el Clausura 2009 (serie que ganaron los universitarios), es la primera vez que chocan en la ronda previa a la final.

Será la cuarta ocasión que el duelo decisivo lo disputen en el estadio Olímpico Universitario, de donde los Tuzos ya salieron con la clasificación en un par de ocasiones (cuartos de final en el Apertura 2006 y Clausura 2014). Con el segundo capítulo en casa, los Pumas sólo se impusieron en esa misma ronda del Guardianes 2020.

VENTAJA CHIVA

El Guadalajara y el Cruz Azul se verán la cara en una fase final por octava vez. El balance favorece a las Chivas (4-3), aunque la más reciente ocasión que dejaron fuera a La Máquina data de los cuartos de final en el Apertura 2006.

El único antecedente entre ambos en una semifinal se dio hace 54 años, en la temporada 1971-72, cuando los Cementeros se impusieron por global de 2-1.

De hecho, es el único éxito celeste en una serie ante el Rebaño Sagrado con su segundo capítulo en el estadio Jalisco, tal como sucederá ahora.

Las otras dos fueron ganadas por los rojiblancos (final de la campaña 1986-87 y reclasificación en el Clausura 2003).