Confirman fecha y sede de los próximos partidos de Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, el equipo de Gerardo Martino tiene agendado tres compromisos en octubre y dos más en noviembre, de estos últimos se reveló la fecha y sede en la que se disputarán los juegos.

La octagonal final de la Concacaf se desarrollará en cinco fases, la primera se realizó en septiembre, siguen las de octubre y noviembre; para 2022 serán en enero y marzo.

Para los duelos de noviembre México visita a Estados Unidos y Canadá para estos juegos ya se conoce las sedes y los horarios de los juegos.

Esta octagonal de la Concacaf entregará tres boletos directos al Mundial de Qatar 2022, mismos que serán para las selecciones que ocupen los primeros tres lugares en la clasificación, el cuarto lugar tendrá que disputar el repechaje continental de la FIFA que será en 2022.

¿Cuándo y dónde juega la Selección Mexicana?

OCTUBRE

México vs Canadá

Jueves 7 de octubre

20:40 horas

Estadio Azteca

México vs Honduras

Domingo 10 de octubre

18:00 horas

Estadio Azteca

El Salvador vs México

Miércoles 13 de octubre

21:05 horas

Estadio Cuscatlán, San Salvador

NOVIEMBRE

Estados Unidos vs México

Viernes 12 de noviembre

20:10 horas

Estadio TQL, Cincinatti

Canadá vs México

Martes 16 de noviembre

20:05 horas

Estadio Commonwealth, Edmonton.