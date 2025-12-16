Confirman grave lesión de Micah Parsons

Una resonancia magnética confirmó que el destacado cazamariscales de los Packers de Green Bay, Micah Parsons, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, dijo el lunes a la Associated Press una persona con conocimiento de los resultados de la prueba.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado los resultados. Parsons quedó fuera por el resto de la temporada.

Schultz Report fue el primero en informar sobre los resultados de la resonancia magnética.

La lesión sin contacto ocurrió el domingo durante el tercer cuarto de la derrota de Green Bay por 34-26 ante Denver, lo que rompió la racha de cuatro victorias consecutivas de los Packers y los sacó del primer lugar en la NFC Norte. Los Packers (9-4-1) visitan el sábado a los Bears de Chicago, líderes de la NFC Norte (10-4).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Parsons había superado al tackle derecho Mike McGlinchey y estaba persiguiendo al quarterback de los Broncos, Bo Nix, cuando se detuvo y cayó al suelo. Parsons se agarró la rodilla mientras los entrenadores y compañeros de equipo se acercaban para revisarlo.

"Puede que esté fuera de juego, pero no estoy derrotado", afirmó Parsons el lunes en una publicación en redes sociales. "Esta lesión es mi mayor prueba, un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Creo que ÉL camina conmigo a través de esta tormenta y me eligió para esta lucha porque sabía que mi corazón podría soportarlo. Estoy profundamente agradecido con la organización de los Packers y mis compañeros de equipo por su apoyo inquebrantable, amor y confianza en mí durante esta temporada. Confío en Su tiempo, Su plan y Su propósito. Me levantaré de nuevo. ¡Los quiero a todos!"

Parsons, de 26 años, tuvo 12 ½ capturas en 14 juegos este año, convirtiéndose en el primer jugador en tener al menos 12 en sus primeras cinco temporadas.