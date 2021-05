Confirman llegada de Osuna a Diablos Rojos del México como refuerzo estelar

Roberto Osuna se convirtió oficialmente en refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2021, que arranca el próximo 21 de mayo, cuando la novena escarlata reciba a El Águila de Veracruz, en el estadio Alfredo Harp Helú.

Osuna, quien no ha logrado firmar con alguna organización de las Grandes Ligas, se recupera de una lesión en el brazo, y aunque evitó la operación Tommy John, no ha visto acción desde agosto del 2020, cuando fue puesto en la lista de lesionados de los Astros de Houston. No volvió para este año con la novena texana.

A sus 26 años, Osuna sigue siendo material de Ligas Mayores, y sus 155 juegos salvados lo ubican en la mira de las organizaciones ligamayoritas, que necesitan verlo trabajar para otorgarle su pasaporte de regreso a la "Gran Carpa".

Su vuelta ocurre después de una década de su debut con los Diablos Rojos, aquel 11 de abril del 2011 frente a los Saraperos en Saltillo, cuando apenas tenía 16 años con dos meses cumplidos, se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Quiere lanzar desde el día inaugural

Con la intención de recuperar el nivel que lo lleve de regreso al beisbol de las Grandes Ligas, Roberto Osuna, nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México, quiere estar listo para reaparecer en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en el juego inaugural del próximo 21 de mayo en el estadio Alfredo Harp Helú.

"Muy contento de estar aquí, agradecido con los Diablos por darme esta oportunidad y contento de ayudar al equipo en la misión 17, venimos a trabajar fuerte y a cumplir con esa misión (lograr el campeonato)", señaló en sus primera declaraciones.

Compartió que estuvo en constante comunicación con la directiva escarlata, pero no fue difícil venir a Diablos. "Siempre me han tratado bien y estoy con muchas ganas de ayudar al equipo a ganar. Me siento mucho mejor, es una decisión que consulté con mi familia y para el juego inaugural ya podré estar al cien por ciento, ya en ritmo y esperando que llegue el día para ayudar al equipo".

La posibilidad de volver al beisbol de las Grandes Ligas está latente. "Quiero estar saludable y si pienso en volver a Grandes Ligas, pero vengo a defender la franela de los Diablos Rojos, si sale una oportunidad para volver estaría bien. Es algo que el tiempo lo va a decir, ahora mismo estoy enfocado en el proyecto de Diablos y el tiempo que esté aquí, voy a dar lo mejor de mi para ayudar al equipo".

Acerca de qué rol preferirá cumplir con los escarlatas, apuntó. "Es algo que comenté con Jorge del Valle (gerente deportivo) y Miguel Ojeda (manager), en el rol que me necesiten voy a estar ahí, vengo a acatar órdenes, mi trabajo es estar listo, y quiero estar listo para el juego inaugural, ya estoy tirando bullpen y el siguiente paso será enfrentar a lanzadores". Entre sus planes, tampoco descarta representar a México en los Juegos Olímpicos "y para lograrlo, todo depende de mi salud, para poder hacer grande cosas".