Conoce las nuevas reglas arbitrales del futbol

A partir del 1 de junio entraron en vigor las nuevas reglas del futbol, las cuales fueron aprobadas por la IFAB (International Football Association Board), organismo que se encarga de definir las reglas del futbol y que está conformada por las cuatro asociaciones de futbol del Reino Unido junto con la FIFA.



Serán siete reglas que se comenzarán a aplicarse y los torneos donde entrarán en vigor primeramente en la Copa América que se disputará en Brasil, Copa Oro y el Mundial Femenil.

TARJETAS: Ya no habrá avisos verbales a los Directores Técnicos. Ya recibirán tarjetas amarillas o rojas.

PENALES: Cada tiro, si al momento en que se cobra el penal el portero la ataja o pega en el poste, la jugada terminará y el juego se pondrá en marcha desde saque de meta.

MANOS EN EL ÁREA: Cualquier gol que se detecte que fue con la mano, se anulará sin excepción y cualquier mano, involuntaria o no, se sancionará como penal.

FALTAS: Los futbolistas que quieran incomodar en la barrera rival deberán de estar un mínimo de un metro de distancia de la barrera.

ÁRBITROS: Si el balón pega en el árbitro. La jugada se detendrá y se reanudará con un bote a tierra, evitando que alguno de los equipos sea perjudicado.

CAMBIOS: Los futbolistas ya no tendrán que salir forzosamente por el centro del campo, sino que desde cualquier lado podrán abandonar la cancha.

SAQUE DE META: Cuando el portero despeje el balón, podrá ser jugado dentro de la misma área.