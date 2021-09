Conquista Noel León 6ta. fecha Nascar

El piloto regiomontano, Noel León, ganó la sexta fecha de la Nascar Challenge, que se disputó, sin público en las gradas, en el Autódromo de Querétaro, con lo cual se reafirmó como líder de la categoría y consiguió su cuarta bandera a cuadros del año.

El volante del auto marcado con el número 19 Rentalsolutions-FlexseguridadPrivada-Motistore.com-Sardimex-Cluny dominó casi de punta a punta la carrera disputada en formato de circuito a 65 vueltas o 90 minutos.

"Fue una increíble carrera, tuvimos que remontar varias posiciones, prácticamente toda la parrilla, el coche estaba genial, dejamos el coche donde tiene que estar, ahora vamos a mi casa Monterrey por otra victoria", indicó el joven piloto.

El líder de Nascar Challenge se congratuló de que la siguiente fecha de la categoría se dispute en el Autódromo Monterrey, el próximo 26 de septiembre, sin embargo, consideró no tener ventaja respecto a los demás competidores por el hecho de que se dispute en el lugar de que es oriundo. "No está en la bolsa, no puedo asegurar nada, pero vamos a darlo todo para llevarnos la general", expresó León Vázquez, quien arrancó en el sitio 18 por el tema de la parrilla invertida con respecto al estado del campeonato.

"Esta victoria se la dedico a mis patrocinadores, familia y equipo", apuntó Noel.