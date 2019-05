Consigue Aregym muy buenos resultados en la Copa Loma de Gimnasia

Interesantes resultados fueron los que obtuvieron las 15 gimnastas de la Academia Aregym que tomaron parte en la pasada Copa Loma de Gimnasia Artística, y que tuvo lugar el pasado fin de semana y donde las participantes podían dar su puntuación para acreditar su pase al siguiente nivel.

En el nivel 1, Ximena Ávila fue primer lugar al All Around; en el Nivel 2, Daniela Ávila fue primer lugar en el All Around; en el nivel 3, categoría "B", Melinna González, fue primer lugar All Around-Campeona; Itzayana Diosdado, buena participación; en la categoría "C", Madet Robles fue segundo lugar All Around-Subcampeona; Yuliana López, quinto lugar en el AA; y Greta Defosse fue sexto lugar en el AA.

En la categoría "D", Karen Robles fue segundo lugar AA-Subcampeona; en la categoría "E", Luis Fernanda Vázquez fue tercer lugar en el All Around, además de que se consiguió un segundo lugar por equipos.

En el Nivel 4, en la categoría "B", Paulina Rangel, fue segundo lugar All Around-Subcampeona; María José Cardona, segundo lugar en la viga de equilibrio; en la Categoría "C", Mariamne González fue octavo lugar en la viga de equilibrio; en la categoría "D", Jimena Ibarra fue segundo lugar en piso; Camila Martínez, segundo lugar en viga de equilibrio y Frida Buendía, fue primer lugar en viga de equilibrio, además se consiguió un segundo lugar por equipos.