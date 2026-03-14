Consigue potosino oro panamericano

El pelotero potosino Óscar Vázquez, originario de Ciudad Valles, se proclamó campeón panamericano al conquistar la medalla de oro con la Selección Mexicana de Softbol Masculino durante el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino celebrado en Montería.

La final fue un duelo sumamente cerrado ante la poderosa Selección Argentina de Softbol Masculino, considerado uno de los representativos más fuertes de Latinoamérica. El partido, pactado originalmente a siete entradas, se extendió hasta la novena, donde México logró imponerse por 1-0 en un encuentro lleno de dramatismo.

Con este resultado, el representativo mexicano consiguió una histórica medalla de oro, siendo la primera vez que el país se corona campeón panamericano en la disciplina de softbol masculino.

A sus 22 años, Óscar Vázquez se ha consolidado como uno de los talentos destacados del deporte de la pelota amarilla en el país. El jugador potosino ha acumulado experiencia participando en diferentes torneos a lo largo de México, donde ha construido su trayectoria con base en esfuerzo y resultados sobresalientes.

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Actualmente milita en la Liga de la Amistad de Ciudad Valles, además de haber sido seleccionado estatal por Tamaulipas, participando en diversos campeonatos nacionales donde ha logrado importantes triunfos.

Entre sus logros más recientes destaca el haber obtenido el Campeonato Nacional de la categoría 22 y menores en 2025, lo que reafirma su condición como uno de los peloteros jóvenes con mayor proyección dentro del softbol mexicano.