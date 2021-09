Const. Vázquez sorprende y se impone al Real Cheix

Un sorpresivo resultado fue el que se dio el pasado domingo en la final de la categoría Súper Grupo "A", en donde el cuarto clasificado el cuadro de la Constructora Vázquez le ganó al favorito y sembrado uno de la tabla, el Real Cheix, con cartones de un gol a cero, en partido que tuvo lugar en el campo Albinos Soccer.

Un partido parejo fue el que desarrollaron ambos cuadros, en donde el Real Cheix, por ser el favorito, salió al terreno de juego con la intención de abrir lo más pronto posible el marcador y tener así tiempo para poder manejar el duelo.

Pero la escuadra de la Constructora Vázquez, no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera y desde el silbatazo inicial salió a buscar presionar al rival y tratando de evitar las llegadas a su marco y a la vez generando acciones de peligro sobre la portería contraria.

Y así fue que en el minuto 6 de tiempo corrido fue que llegó el gol de la quiniela por conducto de Erick Ángel Meléndez que fue el que abrió el marcador a favor de los constructores que, aunque se fueron arriba en el marcador, nunca renunciaron a incrementar su ventaja.

Así fue que el Real Cheix se fue con todo en busca del gol del empate, pero sus embates fueron contenidos por los constructores, que estuvieron defendiendo bien el gol de ventaja, aunque sabían que no podían aguantar así todo el partido, por lo que también buscaron incrementar la ventaja, pero sus oportunidades no las pudieron concretar y así se fueron al descanso. Para la segunda mitad, el Real Cheix necesita anotar y por lo tanto buscó con ahínco el marco rival, pero las buenas intervenciones del portero y de la defensa no permitieron que llegará el ansiado gol, y fue así que el tiempo se fue consumiendo, por lo que la presión aumentó para el cuadro del Real Cheix.

El cuadro del Constructora Vázquez logró controlar las acciones y poner en aprietos a sus oponentes, por lo que así logro que el tiempo se fueron consumiendo y luego del silbatazo final, soltar toda su alegría al coronarse campeones de la categoría Súper Grupo "A", con lo que culmina una excelente temporada, en donde dieron la sorpresa, ya que, aunque se clasificaron en el cuarto lugar, lograron el tan esperando título de la categoría.

El presidente de la Liga Central, Juan Carlos Briones Juárez, fue el encargado de realizar la ceremonia de premiación al finalizar el partido, en donde se entregaron trofeos a los tres primeros lugares de la clasificación general que fueron: como primero, el Real Cheix; segundo para el Bellas Lomas y tercero para el Deportivo Castillo, y como campeón de goleo a Ángel Meléndez del Constructora Vázquez que anotó 31 tantos, y además se les entregó su trofeo al campeón y subcampeón de la liguilla.