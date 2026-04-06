Continúa Julián Quiñones, imparable

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Quiñones no se cansa de anotar en la Saudi Pro League. Esta vez, el delantero mexicano marcó en la primera y segunda partes del partido entre el Al Qadisiya y el Al-Ettifaq, duelo que representa un clásico.

Su equipo cayó (3-2), pero el atacante volvió a comprobar que vive un extraordinario momento.

Con 26 tantos en la presente campaña, el seleccionado mexicano ya se colocó como líder en la tabla de goleo, junto a Ivan Toney.

El jugador naturalizado mexicano se hizo presente en el marcador al 33´ del primer tiempo, para abrir el cerrojo rival.

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La jugada arrancó por la banda de la derecha; Musab Al-Juwayr mandó un centro al área rival que le cayó a Mateo Retegui, quien —en dos toques— sacó el remate, pero el arquero atajó el disparo, aunque dejó un rebote que fue aprovechado por Quiñones.

El ex del América apareció solo en el área para empujar el esférico al fondo de la red.

El desarrollo del partido se le complicó a Quiñones y compañía cuando su compañero Mohammed Aboulshamat se fue expulsado dos minutos después.

Para el 40´, el rival encontró el empate y al 47´, ya en el segundo tiempo, marcó el 2-1. El ex del Liverpool Georginio Wijnaldum marcó desde los 11 pasos para hacer el 3-1 y poner contra las cuerdas al equipo del mexicano.

Quiñones firmó su doblete al 87´, de gran manera. El mexicano picó al espacio para recibir un pase filtrado, ganándole el frente a los dos defensores rivales y —ya en el área— finalizó de pierna derecha ante la salida del arquero.

En el 90´, Nacho Fernández había empatado el encuentro, pero el tanto fue invalidado. Quiñones y su equipo sumaron un doloroso descalabro.