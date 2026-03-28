Continúa Sinner racha ganadora

MIAMI GARDENS, Florida.- Jannik Sinner se ausentó del Abierto de Miami hace un año mientras purgaba una suspensión de tres meses después de dar positivo por una sustancia prohibida.

Ahora el italiano de 24 años está a punto de ganar su segundo título de este torneo en tres años y convertirse en el primer hombre en conquistar el "Sunshine Double" desde Roger Federer en 2017.

Sinner, segundo del ranking mundial, avanzó a la final del Abierto de Miami el viernes, con una victoria por 6-3, 7-6 (7-4) sobre el cuarto Alexander Zverev en el Hard Rock Stadium.

El italiano, quien conectó 15 aces, ha vencido a Zverev siete veces seguidas y ha ganado un récord de 32 sets consecutivos en la serie ATP Masters 1.000. Especialista en canchas duras, Sinner conquistó la primera etapa del Sunshine Double el 15 de marzo cuando superó a Daniel Medvedev en Indian Wells.

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Sinner será un amplio favorito el domingo, cuando enfrente al 21er preclasificado Jiri Lehecka en la final. Ha ganado 11 duelos seguidos en Miami desde 2024.

Capturó el Abierto de Miami 2024 pero no se le permitió defender su título.

Sin embargo, Zverev fue el favorito del público, al recibir fuertes ovaciones, particularmente en los puntos que ganó en el segundo set.

Cuando el alemán de 1,98 metros tuvo un punto de quiebre y se puso arriba 4-3 en el segundo parcial, el ruido inundó el estadio. Pero Zverev no pudo concretarlo, al mandar un revés a la red mientras Sinner escapaba.

En el desempate del segundo set, Sinner perdió el primer punto pero conectó dos aces seguidos para ponerse 2-1. Pronto todo terminó, después de que una devolución del saque de Zverev se fue larga.

Sinner logró su primer quiebre del set en 2-1. Tras un largo peloteo, subió a la red y remató un smash ganador para punto de quiebre. Luego dibujó un precioso winner de derecha paralela para ponerse 3-1.

El astro tiene un récord de 3-0 en su carrera contra Lehecka, a quien venció por última vez en el Abierto de Francia de 2025.

Por segundo año consecutivo, un jugador checo ha llegado a la final del Abierto de Miami.

Lehecka, 21er preclasificado, avanzó a la final más importante de su ascendente carrera en el circuito de la ATP, al arrollar al 28º preclasificado Arthur Fils por 6-2, 6-2 en la primera semifinal.

Jakub Mensik, compatriota de Lehecka, ganó el Abierto de Miami el año pasado.

El checo disputará su primera final en un evento ATP Masters 1.000.

"Hoy fue un gran partido", dijo Lehecka. "Definitivamente me dio mucha confianza de cara a la final del domingo. Debo decir que fue uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida".

El tenista de 24 años le quebró el servicio a Fils en el juego inicial y el desenlace nunca pareció en duda. En el punto de partido, Lehecka conectó un ace y levantó los brazos en señal de triunfo.