Continúan las actividades del Mundial Femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El Mundial Femenil Australia y Nueva Zelanda 2023 sigue con su actividad este sábado, con una cartelera de cuatro partidos.

Luego de los vibrantes triunfos de Nueva Zelanda (1-0) sobre Noruega y de Australia (1-0) ante República de Irlanda, el jueves y de la goleada de España (3-0) sobre Costa Rica, este viernes, la justa femenina continuará la madrugada de este sábado.

Selecciones como Japón, Inglaterra, China y Suecia harán su aparición en el mundial femenino y aquí te dejamos los horarios para ver toda la actividad del Mundial.

Grupo C

Zambia vs Japón/ 01:00 horas/ Estadio Waikato

Inglaterra vs Haití/ 03:30 horas/ Estadio Brisbane

Grupo D

Dinamarca vs RP China/ 06:00 horas/ Estadio Rectangular de Perth

Suecia vs Sudáfrica/ 23:00 horas/ Estadio Regional de Wellington

Hay que recordar que todos los partidos están disponibles a través de ViX.