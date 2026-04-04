Continúan los Hornets con buena racha
CHARLOTTE, E.U.- Brandon Miller anotó 22 puntos, Kon Knueppel sumó 20 y los Hornets de Charlotte vencieron 129-108 a los Pacers de Indiana la noche del viernes para lograr su octava victoria en diez partidos.
Miles Bridges aportó 19 unidades y LaMelo Ball terminó con 18 tantos y nueve asistencias para ayudar a los Hornets a mejorar su marca a 42-26. Charlotte encestó 24 de 49 triples.
Pascal Siakam encabezó a Indiana con 30 puntos. Los Pacers (18-59) habían ganado dos seguidos.
Los Hornets comenzaron la noche en el octavo puesto de la clasificación de la Conferencia Este, a 1 1/2 partidos de Filadelfia y Toronto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No dejaron dudas en este.
Impulsados por una ráfaga de triples tempraneros —incluidos tres en el primer cuarto del suplente Sion James—, los Hornets se despegaron a una ventaja de 31-11. Charlotte encestó 14 de 27 triples en la primera mitad para irse al descanso con diferencia de 69-50.
Knueppel, quien estableció el récord de la franquicia de triples en una temporada el jueves por la noche ante Phoenix, terminó con tres de siete desde más allá del arco y también mostró versatilidad en su juego con una bandeja de costa a costa.
no te pierdas estas noticias
Chivas vs Pumas, partido que cierra la Jornada 13
El Universal
Ambos equipos cuentan con ofensivas destacadas y buscan asegurar su lugar en la Liguilla con un triunfo en este duelo.
Trump propone aumento récord en gasto de defensa para 2027
AP
El presidente Trump busca destinar 1,5 billones de dólares a defensa en 2027, con recortes en programas civiles.
Luka Doncic fuera de premios NBA por lesión de isquiotibiales
AP
La regla de 65 partidos limita la elegibilidad de jugadores para premios como MVP y All-NBA.