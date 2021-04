Para el jugador Federico Gino, como al resto de sus compañeros, el partido contra los Bravos de Juárez es de vital importancia para salir del último lugar de la tabla de la multa, y por lo tanto no deben de tener errores y realizar un gran partido que les reditúen los tres puntos.

Así lo expresó el integrante del Atlético de San Luis, durante la atención a medios que se tuvo este día y en donde Gino mencionó "Para nosotros el partido contra Juárez es una final, ya sabemos que no tenemos margen de error, para el grupo no hay que otra que ganar y ganar, no hay de otra manera y así saldremos a jugar este partido".

Y agregó "Nosotros pensamos en nosotros, hoy en día si nosotros no ganamos, lo demás no nos sirve, debemos de ir por los tres puntos, y debemos de mostrar para que está el San Luis, En este momento lo que manda son los resultados y es el tema del día, afortunadamente nosotros ya lo tenemos hablado, lo que necesitamos es un resultado positivo, vamos a jugar como una final y a traernos los tres puntos ante Juárez".

En cuanto a su desempeño como lateral, Federico Gino dijo "Como lateral, me he sentido bien, ya había jugado antes en esa posición, aquí lo importante es estar concentrados en todo el partido, no importa en donde te toque jugar, porque debemos de brindarnos al equipo".

En cuanto a su adaptación al futbol mexicano en donde tuvo que bajar a la Sub-20, el jugador señaló "A pesar de que uno es profesional, siempre es difícil bajar a la Sub-20, pero lo importante es para tomar ritmo, apoyar a los muchachos de la categoría, y eso sin duda que me sirvió, hasta poder estar listo y jugar con el primer equipo, en el partido anterior me toco jugar y lo hice con todas las ganas y ahora a espera a ver que, sucede en el partido contra Juárez".

Finalmente sobre el rival en turno Bravos de Juárez, mencionó "Juárez es un equipo que ya lo tenemos estudiado, hemos checado cuáles son sus puntos débiles para poder atacarlo, va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a buscar nuestro resultado y por el momento lo único que nos ayuda es una victoria".

RENUEVAN CONTRATO

El Atlético de San Luis informó que los jugadores Uziel García y Fernando Piñuelas, han renovado contrato con el equipo.