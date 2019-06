Contra México, voy por todas las canicas: Matosas

Duramente cuestionado por la prensa de Costa Rica, el técnico Gustavo Matosas trata de aligerar la carga con un concepto que tras el partido ante México podría ser usado en su contra.

El estratega uruguayo aseguró que no cambiará su estilo de juego por más que la escuadra que dirige Gerardo Martino sea favorita... "Qué bueno poder intercambiar golpe por golpe con México... El partido hay que jugarlo, pero yo vine por todas las canicas".

Al igual que Martino, el estratega del cuadro tico esperaba el enfrentamiento ante el Tri en las semifinales de esta copa, pero "es el rival que nos tocó y es una hermosa oportunidad para mostrar el futbol tico... Hay que disfrutarlo. Favorito es el que haga mejor las cosas en la cancha y lo demás es una expectativa de quiénes analizan el futbol".

¿Y del arbitraje?

Matosas no quiso entrar en una polémica antes del juego de este sábado en el NRG Stadium que tendrá al panameño John Pittí como árbitro central. A pesar de que le recordaron episodios oscuros de los silbantes con México en la cancha (uno de ellos las semifinales ante Panamá en el 2015), el uruguayo se mantuvo al margen.

"Del arbitraje nada, se pueden equivocar como nosotros, pero no he visto nada grave", comentó al tiempo en que desestimó que la recién instalación de la cancha pueda ser un problema: "¿Me quieren dar una excusa por cualquier cosa? La cancha está espectacular".