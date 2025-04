Contra Xolos, juego clave para el Atlético de San Luis

El Caliente abre sus puertas al inicio de la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX este jueves a las 20:05 horas cuando los Xolos de Tijuana reciban al San Luis.

La jauría seguirá bajo el mando de Cirilo Saucedo tras el despido de Juan Carlos Osorio. Para este partido y los dos últimos que faltan del torneo llegan con las ganas cerrar bien el Clausura 2025, ya que no podrán clasificar al Play In tras perder contra los Rayos del Necaxa (1-2).

Los Fronterizos suman 10 unidades y se ubican en el lugar 16 de la general.

Por su parte, San Luis no calificará directo a la Liguilla a pesar de las dos últimas victorias consecutivas que logró, su misión por el momento será ganar los nueve puntos restantes del torneo y esperar los resultados de los otros equipos para poder acceder al Play In.

Los potosinos tendrá un partido de visita y luego cierran con dos de local.

Cabe señalar, que los pupilos de Domenec Torrent están en el lugar 13 con 15 puntos, por lo que este juego contra los Xolos será clave.

El juego podrá verse por caliente.mx