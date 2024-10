Contrata Swiatek a Wim Fissette

Iga Swiatek contrató a Wim Fissette como su nuevo entrenador y anunció en redes sociales el jueves que traerá a su equipo a alguien que ha trabajado con las mejores tenistas, incluyendo a Naomi Osaka, Km Clijsters y Victoria Azarenka.

“Estoy emocionada y motivada a iniciar un nuevo capítulo”, publicó la número uno del mundo Swiatek, quien anunció hace dos semanas que dejaría de trabajar con Tomasz Wiktorowski después de tres años juntos.

Swiatek no ha competido desde el 4 de septiembre cuando perdió en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante la finalista Jessica Pegula. Desde entonces, Swiatek se dio de baja del Abierto de China y de Corea. Ahora Swiatek participará en las Finales de la WTA, que se llevarán a cabo en noviembre en Riad, Arabia Saudí.

“Como saben, me estoy preparando para las Finales de la WTA, pero mi perspectiva como siempre es a largo plazo, no a corto plazo. He dicho muchas veces que mi carrera en un maratón, no una carrera corta y estoy trabajando, operando y tomando decisiones con eso en mente”, agregó Swiatek. “Quiero decir que estoy muy emocionada de trabajar con Wim. Parece tener una gran actitud, visión y experiencia en el más alto nivel. Siempre es crucial intentar conocernos mejor, pero hemos iniciado bien y no puedo esperar para competir pronto”.

Swiatek tiene marca de 54-7 esta temporada, con cinco títulos y 7,5 millones de dólares en premios. Ganó el Abierto de Francia en junio por tercer año consecutivo y su cuarto en cinco años con lo que llegó a cinco títulos de Grand Slam. Cuatro fueron trabajando con Wiktorowski.

La polaca de 23 años también se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. Intentará evitar que Sabalenka la supere en el número uno del mundo al final del año.