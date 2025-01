Contratación de Josh McDaniels y Terrell Williams en los Patriots de Nueva Inglaterra

Los Patriots de Nueva Inglaterra contrataron al ex entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas y Broncos de Denver, Josh McDaniels, como su nuevo coordinador ofensivo, marcando su tercera etapa en ese rol con el equipo, pero el primero desde la salida de su gran mentor, Bill Belichick.

Los Patriots, que nombraron a Mike Vrabel como entrenador en jefe este mes, también contrataron a Terrell Williams, quien pasó seis años en el staff de Vrabel en Tennessee, como coordinador defensivo y mantuvieron al actual coordinador de equipos especiales, Jeremy Springer.

McDaniels fue el coordinador ofensivo de los Patriots durante las últimas tres temporadas de Vrabel como jugador en Nueva Inglaterra y fue uno de los asistentes con más tiempo bajo Belichick, trabajando para él un total de 15 años, incluyendo nueve como coordinador ofensivo, y durante los seis triunfos del equipo en el Super Bowl. También se desempeñó como entrenador de quarterbacks, trabajando con Tom Brady; ahora McDaniels estará a cargo de la mentoría de Drake Maye en su segunda temporada en la liga.

Williams fue el entrenador de la línea defensiva de los Lions y coordinador del juego defensivo terrestre la temporada pasada, cuando Detroit permitió solo 98,4 yardas por juego en 2024, la quinta menor cantidad en la NFL. Estuvo en el primer equipo de Vrabel en Tennessee y fue promovido a entrenador asistente en jefe en 2023.

Después de que Vrabel fuera despedido por los Titans tras la temporada 2023, él emitió un comunicado apoyando que Williams fuera nombrado entrenador en jefe del juego de exhibición colegial Senior Bowl.

"No hay persona más merecedora de ser entrenador en jefe del Senior Bowl o de cualquier nivel que Terrell Williams", dijo Vrabel en ese entonces. "Su lealtad, dedicación y servicio al programa de los Titans durante los últimos seis años no han pasado desapercibidos. Terrell es un maestro creativo y desarrollador que también hace una conexión única con sus jugadores y aquellos del otro lado del campo. No puedo agradecerle lo suficiente por el impacto que ha tenido en mí personalmente así como en nuestro equipo. Estoy emocionado de verlo sobresalir como entrenador en jefe en el Senior Bowl."

Bajo Springer, el jugador de equipos especiales de los Patriots, Brenden Schooler, obtuvo honores de primer equipo All-Pro y su primera invitación al Pro Bowl, y Marcus Jones fue segundo en la NFL con un promedio de 14,8 yardas en regresos de patada. Antes de su llegada a Nueva Inglaterra, Springer pasó dos temporadas como asistente de equipos especiales con los Rams de Los Ángeles y ocho temporadas entrenando en la universidad.

McDaniels dejó Nueva Inglaterra en 2009 para convertirse en el entrenador en jefe de los Broncos durante dos años, seguido por una temporada en San Luis como coordinador ofensivo de los Rams. Luego regresó a los Patriots antes de irse nuevamente en 2021 para tomar el control de los Raiders, donde fue despedido después de ocho juegos en la temporada 2023.

Los Patriots también entrevistaron al asistente del coordinador ofensivo de los Vikings, Grant Udinski, al entrenador interino de los Chicago Bears, Thomas Brown, y al coordinador del juego de pase de los Los Angeles Chargers, Marcus Brady.