Contratan a ex Gran Hermano como utilero de Atlético de San Luis

Aprovechando las lagunas que tiene el reglamento de la Liga MX, es que la directiva del Atlético de San Luis, encabezada por Alberto Marrero, decidió registrar a al auxiliar técnico Ángel Díaz Barrachina como utilero para la temporada Apertura 2019 y Clausura 2020.

Y esto lo hizo, debido a que Ángel Díaz Barrachina, no cuenta con el curso respectivo de entrenador y por lo tanto no lo pudo registrar como tal, y para no desperdiciar sus servicios, se le dio de alta como utilero, función que obviamente no va a desempeñar en la escuadra tunera, ya que es el que intercambia impresiones con el nuevo técnico potosino.

Ángel Díaz Barrachina, tiene de su residencia en Las Palmas, España, cuenta con 46 años y entre sus gracias, tiene el haber participado en el concurso El Gran Hermano en España, en el año 2004, en donde tuvo una corta participación, ya que de acuerdo a los organizadores solo duro 15 días y abandono, debido a que no aguantó las presiones del programa.

Ángel Díaz Barrachina, es además tío del presidente del conjunto potosino Alberto Barrero, por lo que tendrá un aliado en la banca y vestidor del conjunto de San Luis Potosí.