Cocca respeta la rivalidad con EEUU y quiere una victoria

En el proceso anterior, el entrenador argentino Gerardo Martino minimizó los enfrentamientos ante Estados Unidos. Su compatriota Diego Cocca no piensa repetir el error.

Cocca, quien relevó al "Tata" Martino en el cargo de seleccionador mexicano dijo el martes que comprende la gran rivalidad entre ambos países y espera salir con un triunfo en un amistoso que se realizará el 19 de abril.

Con Martino al frente, México perdió en el 2021 tres partidos ante los estadounidenses, uno por la Liga de Naciones, otro en Copa de Oro y uno más por las eliminatorias mundialistas.

"Lo que pasó, pasó, yo hablo de mí y el futuro de la selección", dijo Cocca en una rueda de prensa virtual. "Entendemos que la rivalidad con Estados Unidos es muy grande e importante, que el aficionado mexicano quiere ganar esos partidos y eso motiva, usaremos nuestras herramientas para ganar el partido".

Además de esas tres derrotas, los mexicanos empataron en el estadio Azteca el año pasado y no han superado a los estadounidenses desde un amistoso disputado en Nueva Jersey, en septiembre del 2019.

"Tengo la oportunidad de darle al país algo de lo que me dio a mí como persona, es una posición de privilegio y sé lo importante que es el clásico para la gente de México y lo tomo con responsabilidad y ganas de hacerlo bien para que la gente de México esté contenta", agrego el entrenador.

Aunque se trata de un amistoso, Cocca llegará al encuentro presionado para ganar luego de dos deslucidos encuentros ante Surinam y Jamaica, con quien el combinado mexicano empató en el estadio Azteca y el equipo salió abucheado.

Un revés ante los estadounidenses calentaría el banquillo a pesar de estar iniciando su proceso.

"Estamos entrenando en lograr una mentalidad ganadora y vence a Estados Unidos nos daría una cuota de confianza importante", agregó el entrenador. "Nos vamos a preparar de la mejor manera porque va a ser un partido difícil".

Al no ser fecha FIFA, Cocca no podrá disponer de jugadores de ligas europeas y deberá armar un equipo con elementos de la liga local y posiblemente de la MLS, entre esos Javier Hernández, quien no juega para el Tri desde ese partido ante Estados Unidos en el 2019.

El "Chicharito" Hernández dijo recientemente que platicó con Cocca sobre un eventual regreso al seleccionado azteca, pero el entrenador no quiso entrar en detalles sobre un posible llamado.

"He hablado con más de 45 jugadores que pueden ser seleccionados, va a depender de sus momentos y cuando esté la oportunidad los convocaremos", dijo el entrenador.

México y Estados Unidos se medirán en el encuentro amistoso en Glendale, Arizona.