Convoca CDP a su Torneo de Boliche

El Club Deportivo Potosino (CDP) dio a conocer la convocatoria oficial para el Torneo de Boliche por Invitación en modalidad de Cuartetas Enero 2026, evento que se realizará en homenaje a Luis Riefkohl E., y que reunirá a bolichistas socios y no socios de la institución.

El certamen se desarrollará en las boleras del Club Deportivo Potosino y se jugará bajo el formato de cuartetas. Los encuentros darán inicio a las 8:00 horas, los días miércoles, jueves o viernes, de acuerdo con el rol de juegos que será definido según el número de equipos participantes. Cada jornada contará con 15 minutos de calentamiento, comenzando el derribo de pinos a las 8:15 en punto.

En cuanto a los costos, la inscripción por cuarteta será de 2,800 pesos, equivalente a 700 pesos por jugador. Para los participantes que no sean socios activos del CDP, la cuota de inscripción será de 1,000 pesos por jugador, de acuerdo con lo estipulado en los acuerdos del torneo. Asimismo, el costo semanal será de 1,200 pesos por cuarteta, monto que deberá ser cubierto en cada sesión por el responsable del equipo, aun cuando falte uno o más jugadores. Cada equipo deberá designar a un capitán, quien fungirá como responsable de las obligaciones del conjunto.