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Convocan a potosino a preselección Nacional

El basquetbolista Carlos Alberto Jiménez se integrará a la quinteta varonil de la categoría U18

Por Romario Ventura

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Convocan a potosino a preselección Nacional

El talento potosino sigue abriéndose paso en el ámbito nacional, luego de que el joven jugador Carlos Alberto Jiménez Mendoza recibiera la invitación oficial para integrarse a la preselección mexicana de basquetbol varonil categoría U18.

Esta convocatoria forma parte del proceso rumbo al FIBA AmeriCup U18 2026, uno de los torneos juveniles más importantes del continente, en el que México buscará consolidar una escuadra competitiva a nivel internacional.

Como parte de su preparación, Jiménez Mendoza deberá reportarse a la concentración nacional que se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua, del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Durante este periodo, el basquetbolista potosino trabajará bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional, compartiendo entrenamientos con otros de los mejores prospectos del país.

A lo largo de esta concentración, los jugadores serán evaluados de manera integral, con el objetivo de definir la plantilla final que representará a México en la justa continental.

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La convocatoria de Carlos Alberto Jiménez Mendoza no solo refleja su esfuerzo, disciplina y crecimiento deportivo, sino que también resalta el impulso y desarrollo del basquetbol en San Luis Potosí, entidad que continúa aportando talento a los procesos nacionales.

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