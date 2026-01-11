Convocan al Estatal Selectivo de Raquetbol

La Asociación Potosina de Raquetbol, A.C. lanzó de manera oficial la convocatoria para el Campeonato Estatal Selectivo de Raquetbol, evento que definirá a la selección que representará a San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

El certamen se llevará a cabo del 3 al 6 de febrero en las instalaciones del Centro de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento Plan de San Luis (CEDETAR), ubicado en Zenón Fernández s/n, colonia Alamitos, en la capital potosina. Los partidos iniciarán el martes 3 de febrero a las 16:00 horas, bajo la modalidad de singles, en ramas femenil y varonil.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse con el director técnico del evento, Pedro Lara Rubio, o al número 444 110 94 26, vía telefónica o WhatsApp. El cierre de registros y la junta previa se efectuarán el sábado 31 de enero a las 10:00 horas, en el CEDETAR.

El campeonato contempla categorías infantiles y juveniles, siendo no selectivas las de 6 y menores (tribote), 8 y menores, y 10 y menores; mientras que las categorías selectivas serán 12-13 años (2014/2013), 14-15 años (2012/2011), 16-17 años (2010/2009) y 18-21 años (2008/2005). El sistema de competencia se definirá de acuerdo con el número de participantes inscritos.

En cuanto al formato de juego, los encuentros se disputarán a tres de cinco sets, a 11 puntos, con diferencia mínima de dos. Cada jugador contará con un tiempo fuera de un minuto por juego, recesos de dos minutos entre sets y un límite de dos apelaciones por set. Será obligatorio que todos los competidores cuenten con su afiliación vigente 2026 a la Asociación Potosina de Raquetbol y utilicen lentes de protección durante los partidos.

El evento se regirá por el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Raquetbol, así como por las normas internas del CEDETAR. Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo Directivo de la Asociación. Asimismo, se informó que el CEDETAR no se hace responsable de lesiones o accidentes, al tratarse de un riesgo propio de la práctica deportiva.

Finalmente, los atletas que resulten seleccionados deberán entregar, a más tardar el 12 de febrero de 2026, la documentación oficial requerida acta de nacimiento, identificación, CURP, certificado médico, fotografías y carta tutor en original y formato digital, al correo asociacion.potosina.raquetbol@gmail.com