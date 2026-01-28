Convocan al Serial de Ciclismo Infantil

Con el objetivo de seguir impulsando a las nuevas generaciones y fortalecer el desarrollo del ciclismo de ruta desde edades tempranas, se puso en marcha el Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026, considerado un importante semillero para este deporte.

El Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios contempla un total de cinco etapas puntuables. La primera se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el circuito de la avenida 20 de Noviembre. La segunda etapa se desarrollará el domingo 15 de marzo en el circuito del boulevard Españita, sede que también albergará la tercera fecha el domingo 19 de abril.

La cuarta y penúltima etapa está programada para el domingo 17 de mayo, nuevamente en la avenida 20 de Noviembre, mientras que la quinta y última fecha se celebrará el domingo 21 de junio en la avenida Venustiano Carranza, donde se definirá la clasificación general. El serial se realiza en coordinación con Junior Bike y está abierto a la participación de todos los ciclistas infantiles desde los 3 años de edad, quienes competirán etapa por etapa para sumar puntos en busca del título general tras las cinco fechas programadas.

Se premiará por etapa a los primeros cinco lugares de cada categoría. Los registros podrán realizarse una hora antes del inicio de cada competencia; a las 8:00 horas comenzará el proceso de inscripción, a las 9:00 de la mañana se realizará una junta previa con delegados y padres de familia, y a las 9:15 horas se dará el banderazo de salida.

Como requisitos, los participantes deberán contar con bicicleta en buen estado, uso obligatorio de casco, guantes y presentar acta de nacimiento para corroborar la edad del competidor.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 444 195 18 23 con Ricardo Arroyo o al 444 120 06 67 con José Luis Cruz Miranda. Asimismo, las bases, categorías, edades y distancias estarán disponibles en las redes sociales oficiales de la Dirección de Deporte Municipal de San Luis Potosí.