Cordero-Hernández toman la delantera

El puerto de Veracruz se llenó de emoción y alegría en el llamado “día 0” de la edición 2023 de la Carrera Panamericana, el legendario evento automovilístico que recorre las carreteras de México. La brisa del Golfo de México y los ritmos de la marimba crearon un ambiente festivo mientras los equipos se preparaban para la emocionante competencia.

El actual campeón de la “Pana,” Ricardo Cordero, se destacó en la sesión de clasificación y se convirtió en el piloto que abrirá oficialmente la carrera, junto a su navegante Marco Hernández y el famoso “Malditillo.” La clasificación se llevó a cabo en el kilómetro 9.9 de la localidad de Jalcomulco, donde Cordero logró el mejor tiempo del día con un impresionante 4:51.8.

La sesión de clasificación fue solo el comienzo de un día lleno de emociones. Los participantes partieron hacia el World Trade Center del municipio de Boca del Río, donde se reunieron a las 14:30 horas. Posteriormente, el día culminó a las 18:00 en el Foro Boca del Río con la presencia del arco ceremonial.

Cordero expresó su satisfacción por el rendimiento del día: “Fue un día muy bueno, fuimos más rápidos desde el Warm Up. Esto demuestra que no estamos aquí para esconder nuestras habilidades. Aunque ser el más rápido hoy no nos da ventaja en términos de tiempo, nos da confianza en nuestro potencial para buscar la sexta estrella. Salimos con un poco de daño en el clutch, pero mi equipo está trabajando en ello. Mañana comenzamos la verdadera defensa del título en dirección a Oaxaca”.

La acción continuará con los equipos enfrentando tramos cronometrados, incluyendo Cumbres de Aculzingo, con servicio en Tehuacán. Posteriormente, El Zorrillo, Acatepec, Chazumba, Miltepec, Tamazulapam y Yanhuitlán pondrán a prueba a los pilotos antes del segundo servicio en Nochixtlán. Los tramos finales del día, Llano Verde y El Márquez, darán cierre al día uno, culminando en el arco de meta instalado en el templo de Santo Domingo en Oaxaca de Juárez después de las cinco de la tarde.

La afición de esta icónica competencia ya ha preparado una gran celebración para dar la bienvenida a las tripulaciones que participarán en esta emocionante travesía a lo largo y ancho de México.

Resultados de la Etapa de Clasificación: 1. Ricardo Cordero - 4:51.8; 2. Damirón - +3.6; 3. Guerra - +6.1; 4. Velázquez - +8.3; 5. Granados - +9.4; 6. García - +11.6; 7. Henkel - +20.2; 8. Pérez - +21.8; 9. Iniesta - +24.5; y 10. Peralta - +30.9.

La emoción está en su punto más alto mientras la Carrera Panamericana 2023 se pone en marcha, y los entusiastas del automovilismo de todo México esperan ansiosos lo que los próximos días tienen reservado en esta legendaria competencia.