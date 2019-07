Cori Gauff piensa ya en Wimbledon 2020

Un día después de que concluyó su memorable participación en Wimbledon, Coco Gauff piensa ya en su regreso a este torneo.

"Obviamente, siempre hay margen para mejorar", dijo Gauff el martes, durante una entrevista con The Associated Press en el All England Club. "Voy a practicar y a mejorar algunas cosas... así, la próxima vez, puedo ganar el torneo".

Sobra decir que la confianza que transmite la floridana de 15 años es tan contagiosa como su sonrisa.

Gauff impresionó durante las últimas dos semanas sobre el césped, acumulando varios hitos y una legión de admiradores en todo el mundo.

"Ha nacido una estrella, por decir lo menos", dijo el director general del All England Club, Richard Lewis. "Esto es bueno para el deporte y para el torneo".

Primero, Gauff se convirtió en la jugadora más joven en clasificarse a Wimbledon en la era profesional. Luego, debutó en el cuadro principal de un major con una victoria sobre su compatriota Venus Williams, de 39 años y cinco veces campeona de Wimbledon.

Y ninguna tenista tan joven había llegado a la segunda semana del certamen desde 1991.

¿Qué fue lo que más le agradó de toda esta aventura?

"El momento más importante para mí es el match point para vencer a Venus. Ése fue un momento que nunca olvidaré", dijo Gauff. "Al mirar el video, parece que todo sucedió rápido. Pero al disputarlo, sentí que estuve en la cancha como durante 20 minutos, cuando solté la raqueta y todo eso".

Cuando inició la actividad en Wimbledon, Gauff era la número 313 del ranking de la WTA. Avanzó a la cuarta ronda, donde cayó el lunes ante Simona Halep, quien ha llegado a ser primera del escalafón. Con ello, se espera que Gauff trepe al puesto 150 la próxima semana.

Su calendario es algo incierto por ahora, en parte porque no esperaba estar todavía en Inglaterra, pero también por las restricciones de la Gira de la WTA sobre el número de torneos en que una jugadora de tan corta edad puede participar.

Lo único seguro es que Gauff sabe que puede mejorar. Y quiere hacerlo.

"Tal vez hace un año, cuando perdía, sentía lástima de mí misma. Ahora no la siento. Sólo siento que, si pierdo, eso significa que siempre puedo mejorar", aseveró. "Quiero decir, nunca voy a ser perfecta, porque siempre vas a perder partidos. Es imposible ganarlos todos. Supongo que mientras más pierdes, más necesitas mejorar".

Tras una pausa, volvió a sonreír y dijo: "Incluso Roger Federer, aunque es uno de los mejores de todos los tiempos, pierde todavía partidos. Eso significa que él puede mejorar aún".

Esa actitud le ha funcionado bien a Gauff. A los 13 años, fue finalista en la categoría juvenil del Abierto de Estados Unidos. A los 14 se coronó dentro de esa misma división en el Abierto de Francia.

El martes, mencionó que quiere afinar su saque, que por ahora llega a las 119 millas (190 kilómetros) por hora, una velocidad superada sólo por dos tenistas en todo el torneo. Dijo también que debe mejorar su tiro de derecha.

"Todavía no tengo mucha confianza de ese lado, y pienso que muchas jugadoras lo saben", indicó.

Además, hay trabajo por hacer fuera de la cancha. Gauff está a dos semanas de terminar su primer año de la secundaria, vía internet, en la Escuela Virtual de Florida. Sus materias favoritas son lengua y artes. En cambio, las matemáticas no le agradan.

Tal vez las estudiará un poco al volver a casa, independientemente de cuándo suceda eso.

"Ni siquiera sé qué día es hoy", reveló con una risita. "En estas dos semanas no he sabido qué día es. Todo lo que he sabido es: ´¡Oh!, juego mañana´. Mi mente ha estado en otro lado. Yo respetaba ya a la gente que había ganado (títulos de Grand Slam). Pero ahora, después de experimentar uno y llegar a la segunda semana, siento más respeto, porque puedo ver lo difícil que es mantenerte concentrada durante dos semanas. Es demasiado. Pero puedo ver que mejoraré en el futuro".