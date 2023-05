Ortiz revela estatus de Henry y Fidalgo

México.- Luego del accidentado triunfo (1-3) que tuvo el América en el juego de ida de los cuartos de final, ante Atlético de San Luis, las Águilas ya preparan el duelo de hoy en el Estadio Azteca.

Sin embargo, Fernando Ortiz lo hace sin saber si contará con Henry Martín, quien salió el miércoles al minuto 73 del encuentro por un golpe en la mandíbula que le provocó un mareo.

“Henry está bien, he hablado un rato con él antes del entrenamiento, trabajó diferenciado. Sigue un protocolo por la Liga y veremos como está. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. Veremos como amanece mañana para tomar una decisión por el bien de él y del equipo”, declaró el Tano en conferencia.

En el caso de Álvaro Fidalgo, quien fue llevado al hospital para realizarle una placa en el antebrazo derecho, el técnico azulcrema descartó un problema mayor y confirmó que está disponible para mañana el encuentro de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula.

Ante la baja de Israel Reyes por la expulsión en la ida, su lugar será ocupado por Néstor Araujo.