Correcaminos rescata valioso triunfo en Liga de Expansión (Resultados y Tabla general)

Este jueves volvió a las actividades la jornada 10 de la Liga de Expansión con la victoria de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (U.A.T.) sobre los Alebrijes de Oaxaca por marcador de 3-2 en el estadio Marte Rodolfo Gómez Segura en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Alebrijes comenzó dominando las acciones situación que rindió frutos cuando el portero, Alexis Andrade, cometió una enorme pifia al salir tímidamente a cortar un centro, sin embargo, no llegó permitiendo que la pelota pasara para que Franco Arizala la empujara para el 1-0 a los 21 minutos.

Pero el equipo local no bajó los brazos y balanceó el juego robando la pelota a media cancha y a los 38 corridos Dante Osorio marcó la igualada en tiro desde fuera del área, luego de bajar un centro con el pecho para acomodarse la esférica y de media vuelta poner a bailar las redes.

No conformes con eso, los de la U.A.T. dieron la vuelta, al 41, con un certero testarazo de Jorge Alfredo Valadéz que techó al portero, Ángel Alonso, dejando el 2-1 antes del descanso.

Rápido en la segunda parte, los oaxaqueños igualaron el tanteador gracias a un nuevo error del arquero Andrade, cuando en un tiro libre "escupió" la pelota al atacarla mal, lo que aprovechó Víctor Hugo Reyes poniendo el 2-2 a los 55 minutos.

El juego cayó en un bache defensivo donde ninguno de los equipos podía atacar, pero, a los 77, Correcaminos encontró la llave para tomar la delantera de nuevo con un estupendo remate de media tijera por parte de Jesús García, tras un robo de balón en la salida de Alebrijes dejando el 3-2 final.

Para el próximo jueves Alebrijes recibe la visita del superlíder de la competencia, Toros de Celaya, a las 19:00 horas, más tarde los Correcaminos visitan a Venados FC en punto de las 21:05 horas en actividades de la semana 11.

TABLA GENERAL:

