Corredor es suspendido de por vida por acoso sexual a periodista

Un hombre identificado como Tommy Callaway fue vetado de todo evento deportivo después de haber acosado sexualmente a la reportera Alex Bozarjian, durante una carrera local en la ciudad de Savannah, Georgia.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando la reportera de la cadena de noticias WSAV realizaba la cobertura del evento deportivo "Savannah Bridge Run". Durante la transmisión en vivo, el corredor aficionado de 43 años pasó detrás de ella y tocó su trasero, interrumpiendo la actividad profesional de la joven.

"Al hombre que me ha dado un golpe en el trasero en directo esta mañana: me has violado, objetificado y avergonzado. Ninguna mujer debería estar así en el trabajo o en ningún sitio", denunció la mujer víctima de acoso en sus redes sociales.

El video difundido en internet permitió identificar al agresor sexual, quien ya fue vetado de toda actividad deportiva local por parte del comité organizador de la carrera y el Consejo de Deportes de Savannah.

"No vamos a tolerar este comportamiento en los eventos organizados por el Consejo de Deportes de Savannah. Hemos tomado la decisión de prohibir a este individuo cualquier registro a las carreras del consejo", expresó la instancia deportiva en su cuenta de Twitter.

También Robert Wells, director del consejo deportivo local, condenó los acontecimientos y afirmó que las fotografías permitieron identificar al agresor y su número de participante para proceder con la sanción correspondiente.

La policía local también se puso en contacto con la reportera agredida para orientarla en la realización de la denuncia, según confirmó a los medios Keturah Greene, miembro del cuerpo de seguridad. Se desconoce aún si Bozarjian procederá legalmente en los próximos días.