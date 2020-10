Corredores listos para la 8va. fecha Nascar

Los pilotos Hugo Oliveras y Santiago Tovar están listos para correr la fecha ocho del campeonato Nascar Peak México Series en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, el jueves 22 de octubre.

Continuando con los protocolos de salud dictados por las autoridades del estado anfitrión, esta fecha se realizará en un solo día a puerta cerrada y tomando las medidas correspondientes para resguardar la salud de los pilotos, equipos y organizadores asistentes a la carrera.

Hugo Oliveras, piloto del auto #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner – JM Display – Valton´s Group, Hugo Oliveras aseguró que el Súper Óvalo es el más pequeño del país y cuenta con aproximadamente 800 metros de longitud.

"Carrera tras carrera vamos mejorando, siendo más competitivos, así que seguiremos en busca del anhelado pódium. Como equipo estamos trabajando para tener un gran auto esta próxima competencia, mientras que en lo personal continúo dándolo todo con respecto a mi preparación con el fin de dar una gran carrera en el óvalo de San Luis Potosí.

"Por ser un óvalo pequeño, debemos tener el coche lo más limpio posible, evitar los contactos por lo menos la primera parte de la carrera, ser constantes y no perder el ritmo para que no me lapeen y así garantizar el pódium", sostiene Hugo Oliveras, propietario del HO Speed Racing.

Para Santiago Tovar, piloto del auto #26 de Freightliner – Quaker State – Briggs Equipment México – Monster Energy – Valton´s Group, la competencia se está poniendo cada vez más interesante y en especial en San Lusi Potosí, donde los contactos podrían estar a la orden del día.

"Seguro será una carrera muy divertida, tendremos que estar muy atentos de los posibles contactos, alejarnos de ellos para terminar con el coche completo y conseguir el mejor resultado. Esta es una gran pista donde podemos mantener la vuelta en líder para subir al pódium", añadió Santiago Tovar.