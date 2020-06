Corren a Hirving Lozano del entrenamiento del Napoli

Si Hirving Lozano no juega con el Napoli, con cinco cambios permitidos, es porque hay algo más que un bajo nivel deportivo.

Según el prestigiado diario italiano Corriere dello Sport, Lozano habría sido corrido del entrenamiento del equipo azurri, por el técnico Genaro Gatusso, debido a su falta de actitud. En la portada del diario italiano se lee: "Lozano, que tormenta; Gattuso lo echa".

Hirving Lozano llegó a Napoli el año pasado, siendo la mayor compra del club en su historia, más de 50 millones de dólares, a pedido expreso del técnico Carlos Ancelotti. A la salida de "Carletto" y la llegada de "Rino" Gatusso, las oportunidades del mexicano disminuyeron, a tal grado que en ocasiones ni siquiera era convocado a la banca.

Durante este receso por la pandemia, los rumores acerca de la salida del delantero se dieron por todos lados, desde el futbol inglés con el Everton dirigido por Ancelotti, hasta el español.

En el último juego del Napoli en la Copa, Lozano no fue tomado en cuenta, y parece que su decepción lo llevó a ya no tener ni siquiera ganas de entrenar como lo manifiesta el rotativo.