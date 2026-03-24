Cortan los Pacers marca negativa

ORLANDO, Florida.- Pascal Siakam anotó 37 puntos y bloqueó el intento de bandeja de Paolo Banchero en los segundos finales la noche del lunes para ayudar a los Pacers de Indiana Pacers a poner fin a su racha récord de la franquicia de 16 derrotas consecutivas, con una victoria por 128-126 sobre el Magic de Orlando.

Banchero anotó 39 unidades para el Magic, que perdió su quinto partido seguido.

Banchero atacó el aro con la oportunidad de empatar el juego después de que Orlando ganara un salto entre dos con 6,4 segundos por jugar. Pero el pívot Jay Huff, de 2,16 metros, y Siakam, de 2,06, estaban debajo del aro, y Banchero no pudo lanzar por encima de ellos.

Jarace Walker sumó 20 puntos para los Pacers, y Aaron Nemith aportó 19. Andrew Nembhard, quien encestó un triple con 1:33 por jugar para los últimos puntos de Indiana, terminó con 13 puntos, 14 asistencias y siete rebotes.

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Los Pacers, que llegaban con un 45,3% de acierto en tiros de campo, el tercero peor de la NBA, lanzaron para un 55% en total y encestaron 16 de 35 triples (45,7%) al ganar por primera vez desde el 11 de febrero.

Indiana tomó ventaja de 109-97 al inicio del último cuarto.