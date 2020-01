Cory López marcha primera en Campeonato Nacional de Aficionadas

La mexicana Cory López marcha de primera en el XCV Campeonato Nacional de Aficionadas de Golf, que tiene lugar en el Guadalajara Country Club, el cual es considerado uno de los campos más emblemáticos del país.

López, quien se presenta como la monarca defensora, sumó este miércoles 74 golpes para llegar a un total de 214 (-2) al final de la tercera ronda y dejar en segundo a la mexicana Isabella Fierro con 216 y en tercero a la estadounidense Gurleen Kaur con 221.

Cory, quien en la edición anterior superó a María Fassi, se presenta motivada tras sus actuaciones del año pasado, donde se coronó en varios torneos nacionales e internacionales, fortaleciendo así su nivel de juego.

Para esta versión del 2020, la Asociación Mexicana Femenil de Golf invitó a representantes de Estados Unidos, Ecuador y Francia, entre otros. El field está compuesto de 61 golfistas.

La campeona, dependiendo de su edad, obtiene un pase directo al U.S. Women´s Amateur (de los 18 años en adelante), al U.S. Girls´ Amateur (18 años y menores) y al U.S. Women´s Mid Amateur (de los 24 años en adelante).