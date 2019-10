Costa Rica saca un amargo empate frente a Curazao

Costa Rica empató este domingo 0-0 frente a Curazao por la Liga de Naciones de la Concacaf y complica su participación tras sumar solamente dos puntos en dos partidos.



Un amargo empate alcanzó Costa Rica en casa en el estadio Alejandro Morera Soto y continúa dejando dudas sobre su rendimiento. El equipo no tiene claridad para ir al frente.



Curazao fue superior, tuvo mejor manejo de la pelota y complicó las acciones de la zaga costarricense.



El ariete Rangelo Janga fue un dolor de cabeza para los costarricenses. Al minuto 30' el portero Keylor Navas reaccionó de forma rápida para sacarle un cabezazo, minutos después Janga quedó solo frente al marco pero no pudo rematar con fuerza.



Costa Rica no logró hilar la media cancha y le faltó conexión con la parte ofensiva. El conjunto resintió la ausencia del capitán Bryan Ruiz, fuera de la convocatoria por poca falta de ritmo.



El punto alto de la selección costarricense fue el desequilibrante delantero Ariel Lassiter. Sin embargo, se encontraba luchando solo arriba y no pudo generar los espacios, ni la precisión frente al marco rival.



El encuentro entró en un estado de letargo, con pocas acciones de peligro.



En la segunda manga, Costa Rica mostró más agresividad y subió las líneas para generar presión sobre los visitantes, pero Curazao supo responder parándose con fuerza.



Por parte del conjunto costarricense la acción de mayor peligro fue un tiro de esquina que cabeceó el defensa Óscar Duarte.



Al minuto 79 Janga otra vez enfrentó a Navas, pero el balón se fue muy cerca al costado del poste derecho. Otro que atacó fue Gino van Kessel, pero remató a las manos de Navas.



Curazao es líder del grupo D con tres partidos y cinco unidades. Costa Rica es segundo con dos puntos en dos partidos y Haití registra tres encuentros y dos unidades.



Alineaciones:



Costa Rica: Keylor Navas, Kendall Waston, Óscar Duarte, Johan Venegas, Celso Borges, Allan Cruz (Luis Díaz, m.46), Dylan Flores (Jonayhan Moya, m.73), Ricardo Blanco, Ronald Matarrita, Ariel Lassiter (Joel Campbell, m.63) y José Ortiz.



Entrenador: Ronald González.



Curazao: Eloy Room, Shermar Martina, Jurien Gaari, Jeremy de Nooijer; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Kenji Gorre (Gino van Kessel, m.75), Brandley Kuwas (Roly Bonevacia , m.58), Gevaro Nepomuceno; Rangelo Janga y Elson Hooi.



Entrenador: Remko Bicentin



Árbitro: El estadounidense Armando Villareal mostró amarillas a Guevaro Nepomuceno, Juninho Bacuna y Kenji Gorre, así como a los costarricenses Celso Borges.



Incidencias: Partido del grupo D de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Estadio: Alejandro Morera Soto, ubicado en la provincia de Alajuela (centro).



Hora: 18.00 local (00.00 GMT).