Costos ambientales y sociales de Qatar 2022 serán evidenciados

A-AA+

Los daños al medio ambiente y la cuestión social que provoca un Mundial de Futbol en el pais sede, serán temas que abordará la señal internacional de France 24, durante la competencia a realizarse en Qatar en noviembre próximo.

Vanessa Burggraf, directora del canal que cuenta con cadenas en español, francés, árabe e inglés, indicó que no todo es deporte para difundir.

"No sólo vamos a ver los resultados del futbol que importa a gran parte del mundo, sino que no dejaremos en silencio los costos ambientales, estadios con aire acondicionado masivo y queremos recalcar eso; algo más es la cuestión social como los derechos humanos no respetados en Qatar, obreros que murieron (en la construcción de estadios), hay varias cosas", indica.

La ejecutiva se encuentra en esta ciudad como parte del quinto aniversario de France 24 en Español, señal que en 2017 comenzó transmitiendo sólo seis horas al día, posteriormente pasó a 12 y, desde el año pasado, está las 24 horas de la jornada.

El canal es visto semanalmente por al menos 3 millones de personas en México, Argentina y Colombia. La señal está presente en 18 de los 19 países que conforman América Latina.

Burggraf reveló que, contrario a lo que ocurre con las versiones en inglés, árabe y francés, la de español registra un público mayoritariamente femenino.

Álvaro Sierra, director de France 24 en Español, dice desconocer las razones de esa diferencia, porque los contenidos siguen los lineamientos de todos.

"Los cuatro (grupos) damos importancia a las mujeres, damos un peso específico en las entrevistas y llevamos un control en eso; prestamos siempre atención a cómo reforzarlo.

"Es cierto que la franja de edad en audiencia nuestra es más joven, entre 18 y 34 años, pero no tengo una específica respuesta al respecto de porque nos ven más mujeres acá", destaca Sierra.

Entre los planes, además de estrenarse tres emisiones (El debate, una semana en el mundo; Así es Asia y Expreso de Oriente) France 24 buscará explotar en redes sociales.

"Estar más presente en Instagram, Facebook, Tiktok, hay muchas cosas por hacer a nivel digital y editorial, los temas medio ambientales en este caso son muy importantes, acabamos de ver un gran cambio en Europa, con incendios gigantes en Francia, hay una conciencia que ya existía y es acelerar ese proceso", subraya por su lado Burggraf.