Costosas, las "Cruzazuleadas" en el último año

Pasan los torneos y Cruz Azul se empeña en buscar la manera en frenar su proceso, en perder puntos importantes, ya ni hablar de campeonatos.

El término "cruzazulear" tiene que ver con perder una ventaja o un partido en los últimos minutos, y es algo que en La Máquina no se aprende.

En lo que va de este torneo, en cuatro fechas, ya van dos juegos en donde aceptan gol después del minuto 80: contra Atlas, contra quienes perdieron el juego 1-2 y ahora frente a Toluca, donde un tanto en el último minuto de compensación, les quitó la victoria. Ya han sido tres puntos menos...

En el Apertura 2019, en cinco juegos los cementeros perdieron el partido o se dejaron empatar. Haciendo cuentas dejaron en esos juegos, donde recibieron anotación después del minuto 80, ocho unidades que bien les pudo dar la clasificación. Once en lo que va del año futbolístico.

Esto no es nuevo, ya se lleva muchos años con este mal que se ha impregnado en todo quien llega a vestir los colores azules, y se quien esté en la cancha, nada más no aprende.

APERTURA 2019

Jornada 2: Cruz Azul 1-1 Toluca; Gol del empate al minuto 91 de Alan Medina. Perdió 2 puntos. Centro por la izquierda que se le pasa a Igor Lichnovsky y Pablo Aguilar para que Alan Medina a segundo poste sólo empuje la pelota a las redes.

Jornada 7: Tijuana 3-2 Cruz Azul; Gol del triunfo de Tijuana al minuto 92 de Erick Torres. Perdió 1 punto. Débil despeje de la defensa cementera que deja el balón botando en su área, éste le cae a Erick Torres, quien disparó raso para vencer a Corona.

Jornada 10: Pumas 1-1 Cruz Azul; Gol del empate de Pumas al minuto 86 de Juan Iturbe. Perdió 2 puntos. José de Jesús Corona quiere salir rápidamente desde su área, envía el balón con sus compañeros distraídos, Pumas recupera, Juan Iturbe avanza por la derecha y manda un tiro centro que agarra descolocado al portero cementero.

Jornada 14: Cruz Azul 2-3 Morelia; Gol del triunfo de Morelia al minuto 80 de Carlos Ferreira. Perdió 1 punto. Centro pasado, Juan Escobar se estrella con Aristiguieta y el balón le llega a Ferreira quien controla, recorta a Pablo Aguilar y anota por debajo del portero.

Jornada 15: Tigres 1-1 Cruz Azul; Gol del empate de Tigres al minuto 90 de André-Pierre Gignac. Perdió 2 puntos. Vino un saque de banda largo, al área. El balón techó a la primera línea defensiva y le cayó a Gignac, quien le hizo un sombrerito a Pablo Aguilar para fusilar a Corona.

Puntos que perdió en total por aceptar goles del minuto 80 en adelante: 8. Cruz Azul quedó en el lugar 12 del Apertura 2019 con 23 unidades. Con los ocho puntos que dejó tirados, hubiera sumado 31, para quedar entre el cuarto y sexto lugar de la competencia.

CLAUSURA 2020

Jornada 1: Cruz Azul 1-2 Atlas; Gol del triunfo de Atlas al minuto 87 de Ignacio Geraldino. Perdió 1 punto. Geraldino prende un balón que le llega botando a la zona del área de penalti y fusila a Corona.

Jornada 4 Toluca 3-3 Cruz Azul Gol del empate al minuto 94 de Leonardo Fernández. Perdió 2 puntos. El uruguayo Leo Fernández conduce hasta el centro del campo y fuera del área saca tremendo disparo.