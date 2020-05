COVID-19 sube costos del equipo mexicano de Liga de desarrollo de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El equipo mexicano en la Liga de desarrollo de la NBA -G League-, Capitanes de Ciudad de México, subirá sus costos de la remodelación de su sede, el gimnasio Juan de la Barrera, a causa del coronavirus.



"La crisis económica por la COVID-19 va a afectar a los equipos que se están adquiriendo para cumplir con las especificaciones de la NBA y la G League pues del 90 % son cotizados en dólares entonces ahí tendremos un incremento de costos", explicó a Efe el director de operaciones del equipo, Juan Manuel García.

A pesar de la subida de los precios en los implementos, el directivo aseguró que esto no pone en peligro el naciente proyecto que fue presentado en diciembre de 2019 durante la gira de la NBA en México.

"Entre lo que compramos de Estados Unidos es el equipo deportivo que hay en la duela, los tableros, las canastas, los marcadores, el reloj de disparo, algunos artefactos para las modificaciones en los vestuarios de los equipos y de los árbitros", agregó.

En cuanto a los salarios de sus jugadores no están preocupados ya que quien se encarga de ello es la Liga de Desarrollo, con la que firman el contrato.

García comentó que también deberán adaptarse a la realidad de los aficionados que por esta pandemia podrían ver afectada su economía, pero no estiman una baja en los asistentes presupuestados para su primera temporada.

El proyecto se encuentra en un 70 % de avance, sin embargo, aún están en la parte de planeación ya que desde el 18 de marzo suspendieron actividades. Todavía no definen a la plantilla.

"No tendremos problema para acabar las adecuaciones porque aunque la G League y la NBA no nos han dado una fecha de arranque de la Liga, podemos entender que habrá un cambio en las fechas, no sabemos de qué magnitud", complementó.

A parte de afianzar una afición en México, los Capitanes buscan captar seguidores en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

"Obtendremos aficionados en Latinoamérica con un espectáculo de primera clase, con gran parte de nuestra plantilla formada por latinos y un paquete de experiencias que hagan que la afición se acerque a nosotros tanto la asistencia a los juegos en México como en Estados Unidos", agregó García.

Los Capitanes son una franquicia que proviene del baloncesto mexicano, en el que han sido subcampeones en dos ocasiones en las últimas tres temporadas.

En diciembre, durante la conferencia de prensa previo al partido entre los Mavericks de Dallas y los Pistons, el comisionado de la NBA, Adam Silver, los presentó como la franquicia 29 en la G League, la primera fuera de territorio estadounidense y canadiense.