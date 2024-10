Análisis de la defensa de los Cowboys de Dallas

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — La llegada de Rico Dowdle al rol de corredor principal de los Cowboys de Dallas ha sido lenta y constante.

Jalen Tolbert de repente se encontró en el centro de atención con el receptor Brandin Cooks no disponible debido a un problema en la rodilla.

Así se convirtieron en los nuevos nombres para una ofensiva de Dallas que intenta apuntalar una defensiva plagada de lesiones, que ahora busca la victoria de último minuto por 20-17 en Pittsburgh.

Dallas (3-2) jugará en casa contra Detroit el domingo.

"Creo que todo comenzó con Rico", dijo Ezekiel Elliott, dos veces campeón de acarreos para los Cowboys que regresó a su equipo original en la temporada baja, pero ahora es suplente. "Rico corriendo la pelota con fuerza puso al equipo en marcha en la segunda mitad, y (nosotros) lo rematamos".

Dowdle también lució. Su pase de 22 yardas puso a Dallas al frente a principios del último cuarto antes de un pase de 4 yardas de Dak Prescott a Tolbert en cuarta oportunidad con 20 segundos restantes.

Cooks se perderá al menos tres partidos más después de que un procedimiento provocó una infección en la rodilla que requirió una cirugía de seguimiento. Así que las oportunidades deberían seguir llegando a ellos junto al receptor All-Pro CeeDee Lamb.

Después de dos pésimas actuaciones en la primera mitad en las dos derrotas de Dallas (ambas en casa), la defensa ha respondido bien. Los Steelers tuvieron solo 226 yardas, con los Cowboys sin Micah Parsons y DeMarcus Lawrence, y dos de sus cuatro mejores esquineros fuera.

Es probable que Parsons vuelva a estar fuera el domingo, con Lawrence fuera de juego al menos tres juegos más. Los Lions (3-1) vienen de un descanso, y la ofensiva de Jared Goff es una amenaza mucho mayor que la que enfrentó Dallas con Justin Fields.

La conexión entre Prescott y Lamb sigue sin funcionar después de que el receptor se perdió todo el campamento de entrenamiento por una falta de contrato, sin embargo el coach Mike McCarthy fue el que cometió errores claros y tempranos en su regreso a casa contra los Steelers.

"La compostura es una gran fortaleza de Prescott", dijo el entrenador Mike McCarthy. "No pestañea. No se detiene en los errores. No parpadeó ni una sola vez durante ese partido".