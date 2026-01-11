logo pulso
CR7 y Portugal se hospedarían en México durante el Mundial

Por El Universal

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
CR7 y Portugal se hospedarían en México durante el Mundial

México.- Una de las grandes decepciones de la afición mexicana previo al arranque del Mundial 2026 fue saber que Cristiano Ronaldo no jugará en México durante el torneo de naciones más importante; sin embargo, el astro portugués habría elegido hospedarse en el país durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

Según el periodista Alejandro de la Rosa, la Federación Portuguesa de Futbol habría decidido hospedarse en México durante la Copa del Mundo, a pesar de que no juegan ningún partido de la fase de grupos en territorio azteca.

¿DÓNDE SE VA A HOSPEDAR CRISTIANO RONALDO EN MÉXICO?

A través de un video publicado en TikTok, de la Rosa reveló que "la Federación de Portugal ya habría elegido dónde se va a quedar para la Copa del Mundo. Cristiano y Portugal habrían decidido y avisado que el Fairmont de Mayakoba sería su hotel sede, de concentración, donde van a entrenar, descansar, donde se van a recuperar después de cada partido; será en la Riviera Maya, en un paraíso de nuestro país".

Esta decisión estaría impulsada por la cercanía que existe entre Playa del Carmen, donde está ubicado el exclusivo y lujoso hotel, y las ciudades de Houston y Miami, donde Portugal tendrá sus partidos de fase de grupos. En avión, aproximadamente son dos horas de viaje para cada una de las ciudades de Estados Unidos mencionadas.

Portugal y Cristiano Ronaldo son parte del grupo K y su primer partido del Mundial será en Houston contra el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo; el segundo partido también será en Houston, ahora contra Uzbekistán y finalmente, su último partido de la fase de grupos será contra Colombia en Miami.

