Crean piñata del "Tata" Martino en Tamaulipas

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, la Piñatería Ramírez, famosa por diseñar todo tipo de personajes, creó la piñata de Gerardo "Tata" Martino.

Por medio de Facebook, la piñatería compartió el trabajo que realizó con todo lo que caracterizó al ahora exentrenador de México en todo su proceso.

"GRACIAS Tata Martino buen juego contra tú ARGENTINA... "Piñata dedicada a la Federación Mexicana mafiosa de fútbol. SELECCIÓN MEXICANA... la #1 en hacer comerciales... Disponible en Piñatería Ramírez más cercana... para desquitarnos... por que jugaron con nuestros sentimientos (como la toxica) ...pero VIVA MÉXICO", se lee en la publicación.

La piñata del técnico argentino contiene billetes y marcas de publicidad pegados en su cuerpo; además del escudo de la selección argentina y tiene agarrada una bandera de su país.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 2 mil reacciones y ha sido compartida alrededor de 433 veces:

"Una piñata así para la posada, jajaja", "Está chingona, pero nadie la compraría", "Ahora, agárrenlo a palos", "Muy buena la piñata, pero de futbol no entienden nada", "Felicitaciones, una de las piñatas más creativas que han hecho", son algunos comentarios de internautas.

Gerardo Martino se va de México

Sólo había que hacerlo oficial, aunque el mismo Gerardo Martino lo había adelantado, saltándose las normas. El "Tata" está fuera de la Selección Mexicana, no se le renovará el contrato. Su situación es insostenible.

Jaime Ordiales trató de ser diplomático a la hora de anunciar la no renovación del técnico argentino: "Lo reconocemos como un gran técnico, que tiene un gran cuerpo técnico, trabajador, muy capaz. Pero si no se alcanzan los resultados, es complicado (seguir). Él lo manifestó el pasado miércoles. Fallamos todos, es verdad y quizá hay que valorar los procesos, pero los resultados son los que mandan".