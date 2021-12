"Creo en el arbitraje mexicano y en las instituciones", dice presidente del León previo a la final

Este jueves, previo a la final del futbol mexicano, fue inaugurada La Esmeralda, nueva casa club del León, ubicada en el fraccionamiento Ciudad Maderas, en los límites de León y Lagos de Moreno, Jalisco.

Al término de la celebración, Jesús Martínez Murguía, presidente de La Fiera, habló sobre las nuevas instalaciones.

"La afición está muy contenta porque ve que su equipo no sólo ve que crece en el campo, también afuera, en lo sociales. Estamos muy contentos con esto", declaró.

Sobre la final, el directivo evitó entrar en polémicas arbitrales y manifestó cuál es su única preocupación para esta noche en el Estadio León.

"A nosotros nos preocupa el salir a jugar. Atlas merece estar en la final, creo en el arbitraje mexicano, creo en las instituciones. Me preocupa que mi equipo salga a proponer y que sea un buen partido para la afición. No cualquiera llega a una final", aseveró.

Sobre la grandeza de La Fiera, el líder Esmeralda destacó lo realizado por el equipo desde que lograron el ascenso al máximo circuito.

"Eso es para ustedes (si son uno de los grandes). Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que tenemos, son muchas cosas importantes desde el ascenso. Creo que este equipo es histórico. Estamos contentos con lo que se ha hecho", concluyó.

La Esmeralda es un complejo que incluye pabellones para los equipos varonil y femenil, gimnasios, oficinas, sala de video, canchas de pasto sintético y natural, una capilla, cafetería, tienda de artículos oficiales, entre otras instalaciones; comenzó su construcción hace 14 meses.