Cristante y jugadores del Querétaro han sido amenazados de muerte

QUERÉTARO, Qro., marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Hernán Cristante, técnico de Querétaro, brindó conferencia de prensa en las instalaciones del club y comentó tanto él y los futbolistas han vivido momentos complicados tras los hechos en La Corregidora. "Encontré a un plantel sensible con temor, con amenazas", comentó en parte de su discurso.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse", amplió el argentino. El estratega detalló que dichas amenazas recibidas han sido por vía de redes sociales y "se va a tomar cartas en el asunto y levantar denuncias, porque son cuentas que ni siquiera existen".

Sobre estos hechos, Cristante compartió una de las experiencias: "un chico que llegó a entrenar con una lágrima con el dolor de escuchar a su hijo pedirle que ya no vayas más", al terminar la frase el exportero se quebró y no pudo continuar la charla durante unos segundos.

Este lunes el equipo acudió a las instalaciones del club, no se realizó el entrenamiento de campo y a la salida, los jugadores no brindaron información. "El equipo emocionalmente está quebrado", sentenció Hernán.