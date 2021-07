Cristian Calderón y su "maldición" desde que le marcó al América

Parece que a Cristian Calderón le cayó la maldición de Águila. Y es que desde que brilló con luz propia con tres "Chicotazos" que fueron suficientes para eliminar al equipo de Coapa, se apagó, se le mojó la pólvora y solamente tristezas a vivido.

Y es que el último gran momento que vivió Calderón en el Guadalajara, se dio en el torneo Guardianes 2020, cuando en cuartos de final marcó los tres goles para eliminar al América con global de 3-1 y accedieron a semifinales, instancia donde el León no perdonó y los eliminó.

Desde entonces el “Chicote” no ha podido responder, el campeonato pasado jugó ocho partidos en total, de los cuales solamente en dos fue titular y nada más uno lo terminó, ante el Toluca en el empate 1-1. En el otro que fue titular salió al medio tiempo. En este duelo el San Luis sarandeó y humilló a los tapatíos con marcador de 3-1.

Con el partido del sábado pasado en la derrota ante el San Luis en el debut en el Apertura 2021, más la eliminación en semifinales ante el León, "Chicote" Calderón sumó 11 partidos actuados con el Guadalajara desde la última vez que celebró una victoria, ante las Águilas en el Guardianes 2020.

"Chicote" estuvo en los dos encuentros de la eliminación ante León en las semifinales, tampoco pudo festejar un triunfo en ocho cotejos del pasado campeonato en los que le tocó actuar y con la derrota ante el San Luis en el debut en este Apertura, sumó 11 cotejos el zurdo que no sabe lo que es ganar con el Guadalajara.