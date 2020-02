Cristiano impulsa triunfo de la Juventus

Dos goles de penalti del portugués Cristiano Ronaldo impulsaron el triunfo por 3-0 del líder Juventus contra el Fiorentina, en una vigésima segunda jornada de la Serie A en la que el ecuatoriano Felipe Caicedo y Ciro Immobile anotaron un doblete cada uno en la goleada 5-1 de un Lazio que se colocó momentáneamente segundo.



El domingo de la Serie A registró además el tropiezo del Atalanta, rival del Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, que no pasó del 2-2 en casa ante el Génova en un duelo en el que el colombiano Duván Zapata firmó dos asistencias.



Fue Cristiano el protagonista del mediodía italiano, al cimentar el 3-0 del Juventus al Fiorentina, uno de sus históricos rivales, con dos penaltis marcados con seguridad, para encadenar su novena jornada consecutiva viendo puerta.



CR7, que fue premiado antes del partido como mejor jugador del mes de enero de la Serie A, lleva catorce goles en los últimos nueve partidos ligueros e igualó la racha goleadora del francés David Trezeguet, que también marcó en nueve jornadas seguidas en 2005.



Para el delantero luso fue el gol número 19 en esta Serie A y sus dianas, unidas a otra de cabeza del holandés Matthijs De Ligt en el tiempo añadido, afianzaron el liderato de los hombres de Maurizio Sarri, momentáneamente con cinco puntos de ventaja sobre el Lazio, segundo, y seis sobre el Inter, tercero.



No faltó la polémica, pues el segundo penalti otorgado por el colegiado tras consulta con el VAR era dudoso. El presidente del club toscano, el ítalo-estadounidense Rocco Commisso, se mostró "disgustado" por el arbitraje y aseguró, al acabar el duelo, que el "Juventus no necesita favores arbitrales para ganar".



El doblete de Cristiano aumentaba la presión sobre el Lazio del máximo artillero Ciro Immobile, pero los hombres del técnico Simone Inzaghi no temblaron y respondieron con una autoritaria prestación ante el Spal de Ferrara (5-1).



Tan solo necesitó 38 minutos el Lazio para sentenciar el partido en el Olímpico. Immobile (m.3 y m.29) y Caicedo (m.16, m.38) firmaron dos dobletes ante un Spal que no pudo contener el ímpetu de un equipo que ganó doce de sus últimos trece partidos ligueros.



Immobile alcanzó los 25 goles en la Serie A y recuperó los seis tantos de ventaja en la tabla de artilleros sobre Cristiano. Todo ello, con el partido contra el Hellas Verona, previsto para este miércoles, todavía por recuperar.



El italiano está a once dianas de igualar el récord de goles absoluto de la Serie A, que pertenece en este momento al argentino Gonzalo Higuaín (36).



Con su gran rendimiento, el equipo de Inzaghi se colocó a cinco puntos del Juventus, con la posibilidad de situarse a dos con un triunfo ante el Verona.



No fue un domingo positivo para el Atalanta, que después del revés padecido el sábado por el Roma ante el Sassuolo podía alcanzar la cuarta plaza en solitario con una victoria contra el Génova. Sin embargo, no pasó del 2-2.



Se adelantó al cuarto de hora con un cabezazo del brasileño Rafael Toloi a pase de Duván y, tras encajar el empate, obra de Domenico Criscito (m.19) de penalti, y estar por detrás en el marcador después de un golazo de cabeza del paraguayo Antonio Sanabria (m.35), igualó en el 36 por medio de Ilicic, de nuevo tras un centro de Duván.



Apretó con todo en la reanudación el equipo de Giampiero Gasperini, pero se topó con grandes paradas del meta Mattia Perin y no pudo evitar su segundo tropiezo seguido en casa, tras perder hace dos semanas contra el Spal.



El conjunto de Bérgamo, sin embargo, alcanzó al Roma en la cuarta posición, con 39 puntos.



Tampoco pudo celebrar el Milan, que, tras tres victorias consecutivas, no pasó del empate 1-1 en San Siro ante un Hellas Verona muy organizado, en un partido en el que los milaneses no pudieron contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, de baja por gripe.



El Verona se adelantó en el minuto 13 gracias a Davide Faraoni y el Milan igualó por medio del turco Hakan Calhanoglu, aunque el conjunto visitante tuvo contra las cuerdas a los milaneses con dos disparos al poste al comienzo de la segunda mitad.



El español Samu Castillejo tuvo el balón de la posible victoria en el tiempo añadido, pero remató a la madera tras un disparo del francés Theo Hernández rechazado por el guardameta.



El equipo de Stefano Pioli es octavo, con 32 puntos, a siete de distancia de la zona de Liga de Campeones.